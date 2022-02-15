الأسيران "باسل مخلوف" و"جاسر رداد" يدخلان عامهما الـ "21" في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسيرين المجاهدين باسل عاطف محمد مخلوف "عجاج" (45 عامًا) وجاسر عفيف محمد رداد (47 عامًا) وكلاهما من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهيا عشرين عامًا في الأسر ويدخلان اليوم عامهما الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 15/02/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقهما حكمًا بالسجن المؤبد؛ بالإضافة إلى 20 عامًا، بتهمة انتمائهم وعضويتهم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للسرايا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

جدير بالذكر أن الأسير باسل مخلوف ولد بتاريخ 18/08/1977م؛ وهو متزوج وله اثنين من الأبناء، والأسير جاسر رداد ولد بتاريخ 28/06/1975م؛ وهو متزوج وله أيضًا اثنين من الأبناء، ويقبع الأسيران مخلوف ورداد حاليًا في سجن رامون.