موعد الغزو الروسي لأوكرانيا!

قال البيت الأبيض أمس الإثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررًا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا لحل الأزمة.

وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحافيين: إن الولايات المتحدة “واضحة” بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض: إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا أمس الاثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن بايدن وجونسون ناقشا أيضًا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس الاثنين: إن كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا، مضيفًا أن أوروبا مستعدة لفرض عقوبات ضخمة إذا حدث ذلك.

وأضاف لو دريان لقناة (فرانس5) “إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجومًا ضخمًا في أوكرانيا، فعندئذ نعم هذا صحيح. إنه ممكن وبسرعة”.

وأضاف أن باريس وحلفاءها يتشاركون هذا التقييم، رغم أنه لم يقل شيئًا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار.

وقال مصدران دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها يوم الجمعة الماضي بأن أحد السيناريوهات هو أن موسكو قد تشن هجوما يوم الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت العقوبات جاهزة في حالة وقوع هجوم روسي ، قال لو دريان إن هذه هي الحقيقة وستكون ضخمة حتى لو كان لها تأثير عكسي على أوروبا.

وقال الوزير إن من المهم مواصلة الحوار لتجنب وقوع صراع كارثي من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأطراف.