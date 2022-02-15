كتيبة جنين تعلن استهدافها قوات الاحتلال في منطقة المراح من نقطة صفر

أعلنت كتيبة جنين، اليوم الثلاثاء، عن تمكن المقاومين من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحمها مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت كتيبة جنين، في بيان لها، بتمكن المجاهدين من استهداف جيش الاحتلال بعد اقتحام الأخير محيط منطقة المراح في جنين، عند الساعة 04:00 و05:00 صباحًا، بزخات من الرصاص.

وهددت "كتيبة جنين"، مساء أمس، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الكتيبة حمل عنوان " كتيبة جنين تصدر بيان صحفي يستعرض مجريات وأحداث معركة بأس جنين".

وقالت الكتيبة على لسان أحد مقاتليها خلال مقطع فيديو، إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال وإعطابها، كما تم استهداف تعزيزات الاحتلال العسكرية في شارع حيفا في جنين".

وأضاف:" كما تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات في آليات العدو، وعليه نعلن عن عبوة جديدة حملت أسم طوالبة 25 تم استهداف آليات الاحتلال فيها"، موجهاً رسالة للاحتلال قائلاً :" لدينا المزيد ونقول للعدو المجرم سوف نذهب للقتال عند كل صلاة وعند محاولة اقتحام وسنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو".