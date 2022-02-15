الاحتلال يعتقل القيادي في "حماس" عبد الجبار جرار من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، واعتقلت القيادي جرار بعد دهم وتفتيش منزله، بالإضافة إلى اعتقال الشابين أمجد جرار وجهاد جرادات من المدينة.

وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي جرار في ٢٤ نوفمبر الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا.

وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال القيادي جرار للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة ولتبلغ قرابة الـ 15 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية، كما تعرض للتحقيق العسكري القاسي لأكثر من مرة.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما أن الاحتلال اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

وفقد القيادي جرار شقيقه عبد الفتاح الجرار خلال اعتقاله الأخير إثر إصابته بفيروس كورونا، كما فقد عدداً من إخوانه المقربين في قيادة حماس ورفاق دربه في الجهاد والمقاومة وأبرزهم القيادي عمر البرغوثي والقيادي وصفي قبها.