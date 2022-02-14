وفد الجهاد يزور جرحى مواجهات "السيلة الحارثية"

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عدد من الجرحى الذين تعرضوا للإصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمس، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وضم الوفد عدد من قادة الجهاد على رأسهم القيادي المحرر خضر عدنان وعدد من الكوادر والشخصيات الاعتبارية.

وتمنى الوفد الشفاء العاجل للجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جنين ونابلس، وترحم على الشهيد محمد أبو صلاح الذي استشهد خلال المواجهات.

وقال عدنان، إن جميع هؤلاء الأبطال هم أهل البطولة والفداء في الدفاع عن السيلة الحارثية ومنزل الأسير محمود جرادات.

ويتلقى 8 جرحى من الذين اصيبوا أمس، العلاج في مستشفى ابن سينا في محافظة جنين، ومن بينهم نجل الشهيد في سرايا القدس محمد أبو ناعسة من مخيم جنين.

يذكر أن قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وهدمت منزل الأسير محمود جرادات، ودار خلالها مواجهات أسفرت عن استشهاد الشاب محمد أبو صلاح واصابة 11 أخرين.