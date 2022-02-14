القيادي الهندي:  هناك توجه لدى الفصائل بغزة بتفعيل العمل الجماهيري لإسناد أهالي الشيخ جراح وجنين

قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، إن "هناك توجه لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة في تفعيل عمل جماهيري مؤثر وقوي شرق القطاع، نصرةً وإسنادًا لأهالي الشيخ جراح في القدس، والسيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة، مشيرًا إلى أنه سيتم البث في ذلك قريبًا.

وأضاف القيادي في "الجهاد الاسلامي"، الهندي، في تصريح صحفي لـ"إذاعة صوت القدس المحلية، اليوم الإثنين، أن الفصائل الفلسطينية في غزة تدرس كيفية الاشتراك في معركة القدس وجنين، بهذا الوقت"، محذرًا الاحتلال من التمادي في اعتداءاته على المواطنين في القدس والضفة.

وأوضح الهندي، أن اعتداءات الاحتلال على القدس وأحيائها السكنية هي محاولات للانقلاب على أي تفاهمات سابقة، فيما تحاول سلطات الاحتلال استغلال الأوضاع الإقليمية في استمرار اعتداءاتها على بيوت المقدسين وهدمها.

وبيّن أن المواجهة مع العدو تتسع في كافة مدن الضفة والقدس والنقب المحتل، لافتًا إلى أنها ملامح نحو بداية تشكيل انتفاضة جديدة.

وأكد الهندي، أن معركة حي الشيخ جراح هي معركة كل الشعب الفلسطيني كافة، وتابع: إن "معركة القدس والسيطرة على أحيائها، معركة طويلة، وقد بدأنا نراكم فيها نقاط من الوحدة والقوة ، وأن هناك رجال يحمونها".

وذكر، أن طريق المقاومة هو الوحيد لانتزاع الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، على عكس طريق أوسلو الفاشلة"، مشدّدا على أن المقاومة هي من ترسم طريق النصر.

كما وقال الهندي، إن "الفصائل الفلسطينية، لا تعول كثيرًا على تحركات الوسطاء، وأن قوة المقاومة خاصة في الضفة هي من تردع المحتل".

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي، وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين، وفي إطار تهويد مدينة القدس.