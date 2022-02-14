"إسرائيل" ترفع حالة التأهـــب وتخشى رد غزة

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين 14/2/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب على خلفية المواجهات والأحداث المتوالية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والسيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة، في حين عبرت عن خشيتها من رد قطاع غزة.

وقال موقع والا "الإسرائيلي": أن جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في منطقة جنوب فلسطين المحتلة بعد أحداث الشيخ جراح والسيلة الحارثية.

فيما ذكرت صحيفة معاريف العبرية: أنه رغم التقديرات الأمنية بأن حمــاس في غزة ترغب في استمرار الهدوء بسبب انشغالها منذ أشهر بتطوير قدراتها الصاروخية والأنفاق، لكن قد يمتد التوتر من القدس إلى غزة، لقد رأينا ذلك في المرات السابقة.

وتشهد السيلة الحارثية اشتباكات ومواجهات في أعقاب هدم الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات، واستشهاد الشاب محمد أبو صلاح في مواجهات أعقبت الهدم.

كما يشهد حي الشيخ جراح مواجهات على خلفية اقتحام المستوطنين والمستوطن المتطرف عضو الكنيست بن غفير لافتتاح مكتبه البرلماني.