الدكتور أبو شريف يشيد بأبطال الحارثية ويدعو للنفير العام

أشاد الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين 14/2/2022، بأهلنا في جنين بالضفة المحتلة عامة ، والسيلة الحارثية بشكل خاص، الذين يتصدون للاحتلال، مرسلآ لهم تحية إجلال وفخر واعتزاز.

ودعا د. أبو شريف، تعقيباً على اقتحام قوات الاحتلال لبلدة "السيلة الحارثية" قضاء جنين وتصدى رجال المقاومة، جماهير شعبنا لمؤازرة أهلنا في السيلة الحارثية وتخفيف الضغط عنهم وإشغال العدو، مطالباً بإعلان النفير العام لمواجهة الاحتلال، واعتداءات مستوطنيه ومحاولاتهم إرهاب شعبنا.

وأكد أبو شريف، أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتصدي لهذا المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأرض والإنسان، لافتاً إلى أن الاعتداءات اليومية في القدس والشيخ جراح والنقب والسيلة الحارثية، لن تزيدنا إلا صمودآ وصبرآ في مواجهة الاحتلال.

وشدد عضو المكتب السياسي، على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة نضال شعبنا الشعبي وتحويله إلى انتفاضة لمواجهة هذا الاعتداء المستمر بحق شعبنا، معتبراً أن عبث السلطة في تشكيل المؤتمرات لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

وطالب أحرار العالم بالوقوف أمام مسؤولياتهم بعد كشف جرائم الكيان ضد الإنسانية عبر تقرير منظمة هيومن رايتس، مستذكرآ التكليف الإلهي والواجب الديني على أبناء أمتنا في الدفاع عن القدس، ومواجهة الأنظمة المستبدة الفاسدة.

وختم أبو شريف، بتوجيه رسالة إلى أبناء شعبنا، من أجل استنهاض الأمة واستنهاض أحرار العالم من خلال مقاومته وانتفاضته، مستذكرآ التاريخ النضالي لشعبنا في انتفاضاته السابقة.