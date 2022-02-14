بالفيديو كلمات مؤثرة لابنة الأسير محمود جرادات في أعقاب هدم منزل عائلتها في السيلة الحارثية

كلمات مؤثرة لابنة الأسير محمد جرادات في أعقاب هدم منزلها في السيلة الحارثية

انتشرت صباح اليوم الاثنين 14/2/2022 فيديوهات للطفلة ميار، ابنة الأسير محمد جرادات وهي تتفقد الدمار في منزلها بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منزلها.

وبكلماتها البسيطة، عبرت الطفلة ميار عن حالة عالية من الفخر بما قام به والدها من عملية بطولية قتل خلالها مستوطن في ديسمبر/ كانون أول الماضي بالقرب من مستوطنة حوميش المقامة على أرضي المواطنين شمال الضفة الغربية.

وقالت ميار:" أوجه قولي للاحتلال الذي هدم بيتنا وأقول لهم هدمتوا بيتنا ولكن لن نبكي ولن نركع لكم، ورح نقوم بإعادة بناء البيت من جديد".

وفي رسالة لوالدها في الأسر قالت:" بابا أنت الي عملته هو الصح، وأنت تاج فوق رؤوسنا وأنت بطلنا وبطل كل العالم، رح تتحرر بإدن الله قريبا".