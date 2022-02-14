بالفيديو والصور خلال ملحمة بطولية ..شهيد وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال هدم منزل الأسير "جرادات" بالسيلة الحارثية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 14فبراير 2022، منزل الأسير "محمد جرادات" في بلدة السيلة الحارثية بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد ساعات طويلة من الاشتباكات مع مقاومين فلسطينين في محيط المنزل.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير محمد جرادات بمسؤوليته بعملية وقعت في ديسمبر/كانون أول الفائت بالقرب من مستوطنة حومش المقامة على أراضي المواطنين بين مدينتي نابلس و رام الله، وأدت لمقتل مستوطن.

وخلال الاشتباكات استشهد الشاب " محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح (١٧ عاماً) متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال تصدي المقامون لآليات الاحتلال التي حاولت الدخول للقرية، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود بعد استهدافهم بكمين نصبه المقاومون لهم استهدف مركبتهم العسكرية.

فيديو هدم المنزل

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد وقاموا بتطويق منزل الأسير جرادات وسط مقاومة عنيفة من الشبان في القرية، بمساندة من الشبان من كل بلدات ومخيم جنين.

واندلعت الاشتباكات لساعات عرقلت خلالها تقدم قوات الاحتلال للمنزل، ومنعتهم من هدمه اضطرت قوات الاحتلال لاستدعاء المزيد من القوات و الآليات حتى تمكن من تفجير المنزل في ساعات الفجر الأخيرة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن ثلاثة جنود إسرائيلين أصيبوا خلال المواجهات، حيث تمكن مسلحون فلسطينيين من إطلاق نار استهدف قوات الاحتــلال المتمركزة بمحيط المنزل حين الاقتحام.

واستمر إطلاق النار لساعات اتجاه قوات لاحتلال، وسط مواجهة غير مسبوقة، اضطر الجنود إلى هدم المنزل يدويًا، قبل تفجيره مما أدى إلى انهيار أحد جدرانه على الجنود خلال هدمه وإصابه اثنين منهم.

وتضامنًا مع ما يحدث في بلدة السيلة خرج الآلاف من المواطنين في قلب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بمسيرة حاشدة جابت "دوار الشهداء" وسط المدينة.

وفي مدينة طولكرم ألقى مقاومون زجاجات حارقة باتجاه برج عسكري إسرائيلي عند مدخل مستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين جنوب المدينة.











واستهدف مقاموون بؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بوابل من الرصاص.

كما وأطلق مسلحون فلسطينيون الرصاص من مركبة مسرعة باتجاه حاجز الجلمة شمال جنين.

وفي رام الله، ألقى الشبان ثلاث زجاجات حارقة باتجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، كما ورشق شبان مركبتين للمستوطنين قرب قرية الساوية جنوب نابلس بعد رشقها بالحجارة.

ووسط تصاعد هذه الأحداث الميدانية، قالت مصادر عبرية: إن جيش الاحتــلال ألغى اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس يوم الثلاثاء القادم بسبب تصاعد الأحداث.













