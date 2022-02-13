طالع طقس فلسطين هذا الأسبوع

يطرأ، يوم غداً الإثنين الموافق 14-2-2022، انخفاضاً ملحوظاً على درجة الحرارة، فيما تسود أجواء غير مستقرة معظم المناطق؛ نتيجة تأثر فلسطين بكتلة هوائية باردة.

وتتهيأ الفرصة يوم غد؛ لتساقط زخات من الأمطار فوق العديد من المناطق خاصة على المناطق الساحلية من فلسطين، في حين تبقى فلسطين يوم الثلاثاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع وجود فرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق العديد من المناطق.

ويوم الأربعاء، يتوقع أن تسود أجواء باردة معظم المناطق ودرجة حرارة أدنى من معدلها السنوي، كما يتوقع أن يطرأ يومي الخميس والجمعة، ارتفاعًا على درجة الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي وتسود أجواء معتدلة ولطيفة معظم المناطق.