ليفربول يفوز على بيرنلي بصعوبة

فاز فريق ليفربول بصعوبة، اليوم الأحد، على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".

ورغم مشاركة ثنائي ليفربول الهجومي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، فإن مهمة معانقة الشباك تكفل بها زميلهما لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.

ويُشار إلى أن هذا الفوز، رفع رصيد ليفربول في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20، والأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".