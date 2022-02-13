ما علاقة قلة النوم بالسمنة؟

قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى السمنة.

وأضافت الخبيرة سولوماتينا: "بسبب قلة النوم المنتظمة، ينتهك الإيقاع الحيوي في الشخص، وبالتالي هناك شعور دائم بالجوع، نتيجة لذلك - السمنة. يجب أن يكون النوم كافيًا، ففي بعض الأحيان يمكن لساعة إضافية من النوم أن تغرق الجسم في الوضع المعاكس تمامًا".

وبيّنت، أن هذا يجب أن يكون قدرًا كافيًا من النوم لكل فرد. وبالتالي، فإن متوسط وقت نوم الشخص البالغ يتراوح بين سبع وثماني ساعات.

وتابعت: "إذا لم يتم اتباع هذا النظام، يتم إنتاج المزيد من الكورتيزول في الجسم، مما يثير شعورًا دائمًا بالجوع، والذي غالبًا ما تنهيه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات".

وخلصت الخبيرة إلى أنه يتم إطلاق كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى تحويلها إلى دهون بسرعة.