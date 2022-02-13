سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:41 ص
13 فبراير 2022
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نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

كما نقدم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      193.51 شيكل      $59.81

سعر الذهب عيار 22 177.39 شيكل      $54.82

اسعار الذهب عيار 21      169.33 شيكل      $52.33

اسعار الذهب عيار 18      145.14 شيكل      $44.86

سعر الذهب عيار 14 112.88 شيكل      $34.89

سعر الذهب عيار 12 96.76 شيكل $29.90

اسعار أوقية الذهب   6,018 شيكل $1,860

اسعار جنيه الذهب   1,355 شيكل $418.66

اسعار كيلو الذهب    193,514 شيكل     $59,807

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

12 فبراير     193.51     169.33     145.14     112.88     96.76

11 فبراير     193.75     169.54     145.32     113.02     96.88

10 فبراير     189.14     165.50     141.86     110.33     94.57

9 فبراير      189.15     165.51     141.87     110.34     94.58

8 فبراير      189.25     165.60     141.94     110.40     94.62

7 فبراير      187.10     163.72     140.33     109.14     93.55

6 فبراير      186.70     163.36     140.03     108.91     93.35

5 فبراير      186.67     163.34     140.00     108.89     93.33

4 فبراير      186.54     163.23     139.91     108.82     93.27

3 فبراير      185.31     162.15     138.99     108.10     92.66

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