عــودة التعليم الوجاهي في مدارس الضفة اليوم

عادت مدارس ورياض الأطفال في الضفة المحتلة اليوم الأحد الـ13 فبراير 2022 للتعليم الوجاهي بعد توقف دام للـ10 ايام ، ضمن الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في تصريح صحفي : "نتجه للعودة إلى التعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية الأحد المقبل".

وأشار الخضور إلى أن "أي قرار سيصدر سيكون بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة".

وكانت وزارة التربية والتعليم علقت الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال، من صباح الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي: "إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا".