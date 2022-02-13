مستوطنون يستبيحون الشيخ جراح وإصابة أحدهم خلال عملية دهس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطن أصيب بجروح، الليلة، بعد دهسه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بعدما اعتدى العشرات من المستوطنين، بحماية من شرطة الاحتلال، على المواطنين في الحي.

وألقى المستوطنون الحجارة تجاه المواطنين ومركباتهم ومنازلهم في الحي، بحماية من شرطة الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين الذين خرجوا للتصدي لاعتداءات المستوطنين بحقهم.

وأفادت المصادر في القدس، أن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات في الحي على مرأى من شرطة الاحتلال.

وما زالت عشرات العائلات في حي الشيخ جرّاح تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.