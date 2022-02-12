جنين تواصل فعالياتها لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

واصلت فعاليات جنين، اعتصامها للمطالبة بالتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما يعرف بـ"مقابر الأرقام".

واعتصم العشرات من المواطنين وذوو الشهداء في خيمة الاعتصام بمدينة جنين، مساء اليوم، بمشاركة ممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأسرى محررون، وفعاليات جنين ومخيمها.

بدورهم طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين أبنائهم.

ودعوا الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال؛ للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردي.