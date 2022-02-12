سفيرة فلسطين في إيران: الثورة الإسلامية كانت حقًا انتصارًا كبيرًا للأمة العربية

أكدت سفيرة فلسطين في إيران سلام الزواوي، اليوم السبت، أن انتصار الثورة الإسلامية كان حقًا انتصارًا كبيرًا للأمة العربية والإسلامية. مشيدةً بالدعم الحقيقي للأمة الإيرانية للشعب الفلسطيني، مضيفا

وقات سفيرة فلسطين، الزواوي، خلال تسلم الرئيس الايراني أوراق اعتمادها السفيرة الفلسطينية في ايران: "إن بعض الأنظمة العربية والإسلامية التي تتجه نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تجاهلت في الواقع حقوق الشعب الفلسطيني والقرارات القائمة بهذا الصدد وأدارت ظهرها للقضية الفلسطينية".

وأضافت: "نتمنى أنه مع النصر النهائي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في عاصمة القدس الشريف، سنتمكن من أداء الصلاة في المسجد الأقصى بقيادة آية الله الخامنئي".

من جهته، قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، إن الوحدة وتضامن كافة الفصائل والتيارات الفلسطينية مفتاح الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحركة الموحدة لجميع الفلسطينيين ستؤدي في النهاية إلى هدف تحرير القدس المقدسة.

وأشار الرئيس الايراني ان عمل بعض الحكومات العربية في إقامة علاقات مع إسرائيل يضاعف من مشاكل هذه الحكومات ويزيد من مشاكل المنطقة والعالم العربي والاسلامي.