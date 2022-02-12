مصرع طفل شنقاً في الجزائر

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، اليوم السبت 12 فبراير 2022، مصرعه شنقا في ولاية ميلة الجزائرية.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية ميلة: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان أمس الجمعة، لأجل إجلاء ونقل جثة طفل ذكر بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة".

وقال البيان: "إن جثة الضحية وجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 متر عن مقر السكن العائلي".

وأضاف أن "الضحية متوفي بعين المكان له آثار الشنق حول الرقبة حوّل من طرف ذات المصالح إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ميلة".

ويبقى السبب المحتمل هو حالة انتحار بواسطة سلك معدني مثبت على شجرة، وتم إنزال الضحية قبل وصول الإسعافات إلى عين المكان، نقلا عن صحيفة "النهار".