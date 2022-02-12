هل يضم برشلونة هالاند؟

كشف ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل.



وقال أليماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حول إمكانية ضم هالاند: "لا يمكنني التحدث عن أسماء بعينها.. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أن برشلونة لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم، وهدفه دائمًا هو الحصول على الأكثر تنافسية.. نحن نعمل على ذلك".



واعترف أليماني بأن كل شيء سيعتمد على قواعد اللعب المالي النظيف، موضحًا: "نحن نعمل بجد، عليك أن تحلل كل موقف، تعيين لاعب كرة قدم يختلف عن تعيين أي نوع آخر من الموظفين.. عليك أن تأخذ في الاعتبار الكثير من الأمور، مثل اللعب المالي النظيف، إنه أمر معقد للغاية".



وبخصوص رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق، الصيف الماضي، قال: "للأسف لم يكن الأمر مفاجئًا.. الحل الوحيد لبقائه، كان أن ينضم برشلونة إلى شيء لم نكن نريده.. لكننا قررنا أن النادي فوق أي شخص آخر، وخسرنا الكثير تجاريًا".



عهد تشافي



وأشاد أليماني بتطور البلوجرانا، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بقوله: "الفريق يؤدي تحت قيادة تشافي بشكل جيد للغاية.. نحن سعداء جدًا بما يقدمه".



وأضاف: "في كل مرة نتعاقد فيها مع لاعبين جديد، يعتمد الأمر على المدرب، تشافي كان حاسمًا في صفقات الشتاء.. مع هذا الفريق، لا أفكر في عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.. ستكون كارثة ".



وبشأن إمكانية التخلي عن أي لاعب من "لا ماسيا"، قال: "إذا اضطررنا لبيع لاعب بسبب مشاكل اقتصادية، فإن لاعبي لا ماسيا سيكونون آخر الخيارات التي سنلجأ لها.. إنهم مستقبل نادينا".



وفيما يتعلق بالمهاجم الشاب، أنسو فاتي، أجاب: "سيكون لاعبًا مهمًا جدًا في برشلونة.. إنه يمر بفترة صعبة حاليًا مثل أي شخص، لكن النادي موجود من أجله.. ممثلوه وعائلته لطفاء للغاية، وأنا متأكد من أنهم يدعمونه أيضًا".