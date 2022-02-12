إغلاق عدد من شوارع القطاع !

أصدرت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم السبت 12/2/2022، توضيحاً مهماً، للسائقين والمواطنين في مدينة غزة بشأن إغلاق عدد من الشوارع .

وقالت الشرطة في تصريح لها: " الجمهور الكريم، نعلمكم بوجود أعمال على الطريق بدءٌا من صباح اليوم السبت الموافق 12/2/2022م على النحو الآتي":

"إغلاق كلي لشارع عمر المختار "السايد الجنوبي" من مفترق العباس حتى 100 متر باتجاه الشرق، مع استمرار عمل المفترق بشكل طبيعي".

"إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة مفترق بالميرا".

وأكدت الشرطة أن الإغلاق، يأتي لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأهابت المرور من السائقين، استخدام طرق بديلة خلال فترة الأعمال.