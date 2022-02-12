موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، كل التوقعات تشير إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على إرسال الرسائل للمستفيدين من المنحة القطرية، التي تدعمها قطر، ففي العادة تبدأ الجهات المختصة بإرسال رسائل المنحة منتصف كل شهر، وهو ما ينتظره الأسر الفقيرة على أحر من الجمر، كونهم يعولون عليها في شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم المنزلية، وخاصة أن لا دخل لهم سوى تلك الدفعة الشهرية التي يتلقوها من قطر منذ منتصف عام 2018.

وكل بداية شهر يتساءل المستفيدون عن موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، كون الفقر ينهش أجسادهم بسبب تعطلهم عن العمل منذ سنوات عدة، بفعل الحصار الإسرائيلي الذي تسبب لهم بأزمات اقتصادية كبيرة، وخلف جيشًا من البطالة وإغلاق عشرات المنشآت الاقتصادية، لتلك الأسباب تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، باستمرار عن نشر لكم موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

وفي العادة يستفيد نحو 100 ألف أسرة فلسطينية من قطاع غزة، من الدفعة النقدية 100 دولار، التي ترسلها قطر منذ عامين ونصف تقريبا بشكل شهري، إلا أن الاحتلال كان يعرقل إدخال الأموال إلى القطاع، لأسباب وحجج وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة، هدفها تكريس الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ نحو 16 عامًا.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية هي من تتولى كل ما يتعلق بالمنحة القطرية وصرفها للمستفيدين وعددهم، إلا أن الآلية تغيرت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في شهر مايو 2021 الماضي، إذ باتت الأمم المتحدة هي من تتولى ذمام الأمور جميعًا، وعند وصول الأموال تبدأ بإرسال رسالة طمأنة للمواطن بأنه مستفيد، وتحدد له موعد ومكان الصرف، إلا أنها ترسل له كود الصرف في موعد صرف الدفعة النقدية.

موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

وبعد تواصل مراسل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، مع الجهات ذات الصلة، التي أكدت أنا موعد إرسال الرسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار سيكون بتاريخ 15- 17 فبراير الجاري.