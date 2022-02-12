أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم السبت، أن أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بينهم محكومان بالمؤبد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وهم:

الأسير أديب أحمد عبد الله أبو الرب (51 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير جلال حسام عاهد فقيه (41 عامًا) من قرية عراق بورين، قضاء مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 35 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة/ الأسير عوض زكي محمد الصعيدي (44 عاماً)، من النصيرات وسط القطاع، المحكوم بالسجن 19 عامًا، أمضى منها 18 عامًا في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2004م

الأسير محمد فاروق شعبان مرتجى (42 عامًا)، من محافظة غزة، المحكوم بالسجن 9 سنوات منذ اعتقاله عام 2017م، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.