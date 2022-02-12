"جامعة بيرزيت" تعلن استئناف العملية التعليمية الاثنين المقبل

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، اليوم السبت، عن عودة استئناف العملية التعليمية بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت الجامعة في بيان لها: إن " إدارة جامعة بيرزيت تعلن فتح أبوابها اعتبارًا من اليوم السبت واستئناف الدوام والعملية التعليمية الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق يُنهي الأزمة بينها وبين الكتل الطلابية".

وأضافت: "كلنا سعي وأمل في أن يساهم هذا الاتفاق بتعزيز هوية الجامعة التعددية الديمقراطية، وأن يكرس حقيقة أن الحوار المفتوح في جامعة مفتوحة هو الطريق الأمثل لتخطي الأزمات ومأسسة العلاقة بين مكونات الجامعة".

وأكدت الجامعة في بيانها، على حق الطلبة الدائم في النشاط الطلابي والنقابي والوطني، وضمان الإبقاء على الجامعة مفتوحة تحت جميع الظروف واللجوء للحوار لحل أي خلاف.

يذكر أن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في الجامعة، عنان الأتيرة، قد قدمت استقالتها من منصبها، الخميس الماضي.

وقالت الأتيرة في كتاب الاستقالة: "تقدمت اليوم باستقالتي من منصبي كقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة، وأملي أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الأزمة في الجامعة"، مضيفةً: "بات واضحًا أن الأزمة في جامعة بيرزيت لها امتدادات خارج أسوار الجامعة".

وكانت الكتل الطلابية قد طالبت بإقالة الأتيرة معتبرة إياها أحد أسباب الأزمة في الجامعة، كما طالبت بتنازل الناطق باسم الجامعة غسان الخطيب عن منصبه.