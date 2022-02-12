الطقس: ارتفاع الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:01 ص
12 فبراير 2022
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يكون الجو اليوم السبت صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ و بارد إلى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو صافيًا بوجه عام لطيفًا نسبيًا نهارًا و يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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