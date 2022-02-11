شركات الطيران "الإسرائيلية" تهدّد بوقف رحلاتها للإمارات

هدّدت شركات الطيران "الإسرائيلية"، أمس الخميس، بوقف رحلاتها إلى دبي بدءًا من الأسبوع المقبل، في أعقاب أزمة الترتيبات الأمنية بين مطاري "بن غوريون" ودبي الدولي.

وقال موقع "واللا العبري" :"بأنه أعلن قسم أمن الطائرات في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، أنه لا يمكن الالتزام بموعد كافة الرحلات إلى دبي، بدءًا من يوم، الأحد المقبل.

وبدورهم قال مديرو شركات الطيران "الإسرائيلية" في رسالة وجهوها لرئيس وزراء الاحتلال بينيت :"على الرغم من استكمال كافة طلبات سلطات دبي، أعلن قسم أمن الطيران وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه بدءًا من 8 آذار/مارس المقبل لن تُرخّص الرحلات القادمة من دبي.

وذكر مديرو الطيران "أنه من المتوقع أن يكون هناك حلاً مرحلياً يقضي بتخصيص ثلاث رحلات يوميّة فقط للإمارات لكل الشركات مجتمعة".

وأشار المديرون أن المسؤلين الرسميين طرحوا خيار أن تطير الشركات "الإسرائيلية" برحلاتها إلى أبو ظبي بدلاً من دبي، بينما تعمل الشركات الإماراتية كالمعتاد، واصفين الأمر "بغير المقبول"، وبأنه سيضرّ بالشركات "الإسرائيلية".

وكان قد شنّ مديرو عدة شركات طيران "إسرائيلية" وهي : "إل عال" و"يسرائير" و"أركياع" هجومًا حادّا ضد ما وصفوه "الخضوع لإملاءات أجسام تجارية تؤثر على ما يبدو، أكثر منّا على بلورة السياسة الخارجيّة لحكوماتهم".

وفي وقت سابق نقل موقع "واللا العبري" عن مسؤولين "إسرائيليين" :"أنه أجرى رئيس شعبة الحراسة في "الشاباك" مفاوضات مع السلطات الأمنية في الإمارات حول مطالب بحراسة شركات الطيران "الإسرائيلية"، حيث وصفها مسؤولون إماراتيون بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية".

من جانبها وافقت السلطات الإماراتية على طلب رئيس شعبة الحراسة في "الشاباك" بتمديدة فترة المفاوضات حول الموضوع حتى نهاية الشهر الحالي.

ووفقا لـ موقع "واللا" جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات كثيرة بين الجانبين من أجل تمديد فترة المفاوضات ومنع تحويل الموضوع إلى "أزمة سياسية واسعة تمسّ باتفاقية السلام بين الدولتين".

وجدير ذكره أن الشركات "الإسرائيلية" تسيّر ما لا يقلّ عن 8 رحلات يومية إلى دبي، ما يعني إلغاء ما لا يقلّ عن 5 رحلات يومية إليها.