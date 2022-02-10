انخفاض أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً، في تعاملات اليوم الخميس، بالرغم من التراجع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء :"تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولارًا للبرميل".

من جانبها ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وكانت أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة عن وجود انخفاض أسبوعي في المخزون بمقدار 1.6 مليون برميل من البنزين، و900 ألف برميل من نواتج التقطير.

وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، أمس الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية.