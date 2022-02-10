الكويت ترفع قيود كورونا

وافق مجلس الأمة الكوتيي على توصيات برفع قيود كورونا في البلاد، والتي تضمنت الاكتفاء بالجرعة الثانية للتحصين والسماح بسفر غير المطعمين.

وحسب جريدة القبس فإن مجلس الأمة الكويتي قد أقر توصيات برفع القيود التي فرضتها لحكومة بسبب وباء كورونا.

وقد شهدت الجلسة غياب وزير الصحة الكويتي، والذي غاب بسبب إجرائه قسطرة في القلب، حسب تأكيدات رئيس مجلس الأمة الغانم.

الغانم أكد أن الوزير "وعد بأخذ التوصيات النيابية بخصوص كورونا بعين الاعتبار".

وقد انتقد بعض نواب المجلس التعامل الحكومي مع قرارات المجلس بخصوص قيود كورونا.

النائب مهند الساير، أكد أن المجلس "بانتظار رد واضح من رئيس الحكومة"، على تلك القرارات.

لكنه لفت إلى أنه "وإلى اليوم ما سمعنا بجدية التعامل الحكومي مع هذه التوصيات"، مشددا "ومن يعتقد ان التوصيات إبراء ذمة فهو واهم".