خبير أمني: "كوخافي" فاشل

هاجم الخبير الأمني "الإسرائيلي" والمعلق في صحيفة هآرتس العبرية يوسي ميلمان، رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، واصفا إياه بـ"الفاشل".

وقال ميلمان إن كوخافي أظهر أظهر ضعفه وعيوبه وتخدر حواسه في معظم الأحداث التي واجهها، وتبين أنه هو أحد رؤساء الأركان الضعفاء جدا في تاريخ إسرائيل، خاصة عندما نأخذ في الحسبان تبجحه وصورته الذاتية.

وأضاف الخبير في مقال نشره عبر صحيفة هآرتس، "مع دخوله السنة الرابعة والأخيرة في منصبه، أصبح بالإمكان القول إن إنجازاته حتى الآن لا تثير انطباعاً جيداً، ولدية الكثير من الإخفاقات".

ولفت ميلمان، إلى أن "كوخافي الذي تربى في سلاح المظليين، تحدث بأنه يجب أن يكون الجيش قاتل أكثر ويسعى إلى الانتصار، ولكن عمليا، في عملية العدوان الأخير على غزة في أيار/ مايو الماضي، فشل بضرب رجال حماس، وبعد شهرين تسللت خلية لحزب الله إلى داخل الحدود".