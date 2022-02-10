موعد التوقيت الصيفي في فلسطين، يبحث المواطنون في فلسطين في هذه الفترة عن موعد العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد، وهو ما يهم شريحة كبيرة منهم وخاصة الموظفين وطلبة المدارس والجامعات والباعة في المحال التجارية والأسواق الشعبية؛ لأن فرق ساعة في التوقيت المحلي يفرق عند كل تلك الفئات المذكورة سابقا في قضاء احتياجاتها، وربما تأخير ساعة عن العمل أو التاجر في السوق ينعكس بالسلب عليه، ويمكن أن يسبب له الأضرار المادية وغيرها.

لهذه الأسباب يعمل الفلسطينيون في هذه الأيام على البحث عن موعد التوقيت الصيفي في فلسطين، عبر محركات البحث المختلفة، أبرزها "جوجل" الشهير، إلا أن وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تسعى جاهدة للتواصل مع الجهات المختصة واطلاع المتابعين على موعد تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي.

موعد التوقيت الصيفي في فلسطين

ويكمن الفرق في التوقيت الشتوي والصيفي، ففي الأول يعمل الناس على ارجاع عقارب الساعة للخلف 60 دقيقة، أي أن الساعة أن الساعة السادية تصبح الخامسة، أما في التوقيت الصيفي فنقدم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، كما أن النهار يقصر في الشتاء ويطول الليل، وفي الصيف يطول النهار ويقصر الليل.

وفي العادة تعلن الحكومة عن موعد تغيير التوقيت الشتوي والصيفي قبل التنفيذ بنحو ثلاثة أسابيع إلى شهر، إلا أن المواطنين لا يتعودون على التوقيت خلال أول يومين، إذ أن الساعة تتغير تلقائيا في بعض أجهزة المحمول الحديثة الذكية، وهو ما يُحدث سوء فهم لديهم، ويباشرون بالسؤال عن عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الساعة حاليا، إذ أن موقع "فيس بوك" يكتظ بالتغريدات التي تحتوي على سؤال كم الساعة الآن.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

وعادة ما تعمل فلسطين بالتوقيت الصيفي في الأسبوع الأول من فصل الربيع الذي يبدأ بتاريخ 21/ 3/ من كل عام، ففي هذا الشهر تعتدل درجات الحرارة وتصبح الأجواء مستقرة لا باردة ولا حارة، كما تزداد الرحلات إلى الأماكن الترفيهية.

وعن الإجابة عن هذا التساؤل فهو أن العمل بالتوقيت الصيفي قد يبدأ يوم 25/3/2022 وهو في أواخر شهر ربيع.