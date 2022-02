بالفيديو انفجار ضخم في مبنى بأبو ظبي

أفادت مصادر صحافية، الليلة، بتعرض مبنى وسط العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى انفجار وحريق.

ونشر صحافيون يعملون على تغطية أحداث كأس العالم للأندية الذي تنظمه الإمارات، مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى وتصاعد الدخان منه.

ويظهر مقطع الفيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن "فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

وأضافت أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".

وذكرت أن "جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر".

NEW - reports of 1, possibly 2 explosions in #AbuDhabi. Large police & emergency response presence outside one tower that some in the area say may have been hit by a rocket. pic.twitter.com/6knk1X2kLv — Charles Lister (@Charles_Lister) February 8, 2022

With emergency response already underway (from 1st explosion), here's footage of the 2nd explosion in #AbuDhabi.



That could well be a rocket impact. pic.twitter.com/Ipe5AxNaFP — Charles Lister (@Charles_Lister) February 8, 2022