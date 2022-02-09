بالفيديو انفجار ضخم في مبنى بأبو ظبي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:31 ص
09 فبراير 2022
انفجار مبنى بأبو ظبي.jpg
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أفادت مصادر صحافية، الليلة، بتعرض مبنى وسط العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى انفجار وحريق.

ونشر صحافيون يعملون على تغطية أحداث كأس العالم للأندية الذي تنظمه الإمارات، مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى وتصاعد الدخان منه.

ويظهر مقطع الفيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن "فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

وأضافت أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".

وذكرت أن "جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر".

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