العامودي: الاحتلال يسعى لتكريس الفصل العنصري" والاستيطان سيزول بالمقاومة

أكد علي العامودي رئيس الدائرة الإعلامية بحركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء 8/2/2022 أن الاستيطان سيزول بفعل المقاومة الباسلة، داعيًا للمزيد من التلاحم والوحدة في مواجهة الاستيطان في الضفة والقدس.

وقال العامودي خلال كلمة له في المؤتمر الوطني الشعبي بعنوان " الاستيطان الى زوال ، مشيراً إلى أن "الاحتلال يُصدر كل يوم المزيد من المشاريع والقرارات التدميرية في النقب المحتل والمثلث والجليل، سعيًا منه لتكريس نظام الفصل العنصري وتثبيت دعائم كيانه الموهوم واستعماره الزائل".

وبين العامودي نجتمع اليوم يداً واحدة، وقلباً واحداً بكل توجهاتنا وأطيافنا في أوسع اصطفاف وطني على أرض غزة التي حطمت مقولة "نتساريم كتل أبيب" وطردت العدو ومستوطنيه.

وتابع" :تأبى غزة إلا أن تكون اليوم بأهلها ومقاومتها رافعة لفلسطين، ومن جديد رغم الفاقة من براثن الحصار الذي تكرس على غزة وهي خزان الوطنية والثورة الذي لا ينضب"

وقال العامودي: "لم نجتمع اليوم لكي نختطف المؤسسات الوطنية أو نقتسم المزايا والمناصب ونهدم عناصر قوة شعبنا بل لكي نتسابق على خنادق ومواقع التضحية والشرف والفداء".

ووجه كلمة: "يا حراس الجبل و يا حراس النقب.. لكم العهد من غزة ومقاومتها وشعبها أن تبقى ملتحمةً معكم كتفاً بكتف ويداً بيد وأن تظل البنادق مشرعة والراجمات مجهّزة"،ونحن تحت إمرتكم ورهن إشارتكم".

وتابع : "لنحمي العرض ولتستمر المواجهة وتستعر نارها بدءًا بتشكيل لجان الحماية الشعبية ومرورًا بقطع الطرق على المستوطنين وعمليات الدهس والطعن وحتى الاشتباك المسلح فهو الكفيل بطرد آخر مستوطنٍ من أرضنا.. كل أرضنا قريباً".

رئيس الدائرة الإعلامية بحركة حماس في غزة، علي العامودي: حركة حماس التي سخرت منذ انطلاقتها كل مقدراتها ومقوماتها في مواجهة مشروع الاستيطان على كافة الأرض الفلسطينية من بحرها إلى نهرها وهي اليوم على ذات الطريق لن تحيد.