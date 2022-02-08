الاحتلال يرصد مليار شيكل لربط مستوطنات القدس

صادقت ما تعرف باسم "لجنة المالية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء،على سلسلة مشاريع تهدف لربط مستوطنات القدس، ورصدت نحو مليار شيكل لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة الاحتلالية على القدس.

ووفق المخطط الاستيطاني لبلدية الاحتلال، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة طرقات، وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط المستوطنات في القدس الشرقية بالأحياء الغربية في المدينة.

وشملت الخطة رصد مبلغ 94 مليون شيكل لتوسيع وتحديث السكك الحديدية للقطار الخفيف بين أحياء المدينة، وبضمنها ميزانية بقيمة 22.2 مليون لتحديث سكة الحديد للقطار الخفيف من مستوطنة "راموت" على جبل المشارف في القدس الشرقية المحتلة.

ومن المقرر أن يقام المشروع فوق أراضي لفتا وشعفاط ليصل إلى مستوطنة "جيلو" قرب بيت جالا، وتشمل أعمال المشروع استكمال مركز المراقبة والتنسيق، ونقل وتحديث البنية التحتية والطرقات بمسار خط السكة الحديد للقطار الخفيف.

وخصصت بلدية الاحتلال ميزانية تقدر بـ44 مليون لتعزيز توافر إنشاء مستودع لهذا الخط، وإنشاء جدار على طول محور السكة الحديد للقطاع الخفيف الذي سيتم توسيعه وتحديثه.

وتشمل الخطة رصدت ميزانية بقيمة 27.5 مليون شيكل لشق طريق يربط بين مباني الجامعة العبرية في أراضي العيسوية ومباني الجامعة في القدس الغربية في منطقة "جفعات رام"، بالتوزي مع السكة الحديدية للقطار الخفيف.

وتنص الخطة على رصد ميزانية تقدر بـ 53 مليون شيكل لشق الشارع "الالتفافي الأميركي"، في مساره من جبل المكبر إلى مفرق عين اللوزة.

ويُشار إلى أن المشروع يتضمن تحديث وتوسيع الطريق الحالي وتوسيع منحدراته، وبناء الجدران الاستنادية التي تفصل الشارع عن الأحياء التي سيمر بها، وبناء الأرصفة، واستبدال وتطوير مشاريع البنية التحتية القائمة، من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري والخزانات الأرضية.