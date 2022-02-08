‎بعد الحديث عن انتهاء صلاحية الطعومات ..الصحة برام الله ترد!

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مأمونية جميع اللقاحات المتوفرة في مستودعات الوزارة ومراكز التطعيم من حيث تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ والنقل ضمن سلسلة التبريد الموصى بها.

‎وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى مراسلة رسمية وصلت من شركة " فايزر" تفيد بتمديد تاريخ الصلاحية لمدة ثلاثة شهور إضافية للقاحات " فايزر"، منوهة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية ووكالة الغذاء والدواء الأمريكية، على مأمونية وفعالية استخدام هذه اللقاحات.

‎وتهيب الوزارة بضرورة أخذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، والالتزام بالجرعات الموصى بها والإجراءات الوقائية اللازمة، تجنباً لانتشار العدوى.

وكانت مصادر اعلامية كشفت ان معظم طعومات فيروس كورونا المستخدمة في وزارة الصحة منتهية الصلاحية منذ نهاية العام 2021 وتم تمديد فترة صلاحيتها ثلاثة اشهر اضافية من خلال كتاب وصل الى مديريات الصحة من قبل الوزارة.

‎- مرفق المراسلة الرسمية من شركة " فايزر "، بخصوص تمديد صلاحية اللقاح.



