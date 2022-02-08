معاناة الأسرى المرضى تتصاعد

هيئة الأسرى: 15 أسيراً يواجهون سياسة الإعدام البطيء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
08 فبراير 2022
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أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين  قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، أن 15 أسيرًا من مرضى السرطان في سجون الاحتلال يواجهون سياسة القتل والاعدام ببطء جراء سياسة الإهمال الطبي.

ولفت أبو بكر إلى أن قوات الاحتلال تتعمد عدم تقديم العلاجات اللازمة للأسرى بغرض قتلهم وإعدامهم.

وتشهد أوضاع الأسرى المرضى الصحية تردياً كبيراً في سجون الإحتلال؛ بفعل ما يمارسه الاحتلال بحقهم من استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بحقهم.

وتسعى سلطات الاحتلال لجعل الأمراض تتفشى في أجساد هؤلاء الأسرى لتصبح لا علاج لها، عن طريق إهمالهم طبياً وعدم تقديم العلاجات لهم ووسائل التدفئة خاصة في فصل الشتاء.

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