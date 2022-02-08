التعليم بالضفة: نتجه للعودة للتعليم الوجاهي الأحد المقبل

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة صادق الخضور، اليوم الثلاثاء 8-2-2022، أن وزارة التربية تتجه للعودة إلى التعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية يوم الأحد المقبل.

وأوضح الخضور أن أي قرار سيصدر من قِبل الوزارة سيكون بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة.

وكانت وزارة التربية والتعليم عطيل التعليم في المدارس ورياض الأطفال في الضفة الغربية المحتلة ابتداءً من يوم الخميس الماضي 3-2-2022- حتى يوم السبت المقبل 12-2-2022.

جاء قرار تعليق الدراسة في الضفة الغربية بعد الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بكورونا في مختلف مناطق الضفة.