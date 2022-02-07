قرارات المركزي وأبرز التعيينات

قرر المجلس المركزي تعيين روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس وفهمي الزعارير أمينا للسر.

وقالت مصادر بحركة فتح ان روحي فتوح حصل على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلي فيصل على 103 أصوات، وموسى حديد بالتزكية، وحصل فهمي الزعارير على 108 أصوات.

ومنح رئيس السلطة رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون، ونائبيه قسطنطين قرمش، والراحل تيسير قبعة، وأمين سر المجلس محمد صبيح، وسام نجمة القدس ، تقديرا لدورهم وجهودهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

ولايزال المنصب الذي قد يحظى به حسين الشيخ والذي اثار جدل فلسطينيا غير معلوم بعد.

ويشار الى اجتماع المجلس المركزي ، حظي بمقاطعة كبيرة من قبل كافة فصائل المنظمة التي اعتبرته غير وطني ، ويهدف لتمرير تعيينات دون اتخاذ اي قرارات سياسية ضد الاحتلال.