موعد شهر رمضان 2022 في الأردن، تبقى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر المسلون في جميع أنحاء المعمورة، هذا الزائر الغالي على نفوسهم، فهو يأتي شهر في العالم، لذلك يكون زائرا لطيفا محملات بالمغفرة والخيرات والتقرب إلى الله من زيادة العبادات وقراءة القرآن وتكثيف الدعاء وممارسة الطقوس الدينية، والبعد عن المعاصي، كونه يعد فرصة لا تعوض في كسب الحسنات، والعمل الصالح، من خلال الأعمال الخيرية وغيرها.

وأحيانا يحدث لبثا في موعد أول أيام صوم شهر رمضان، فأحيانا تختلف البلدان على رؤية هلال الشهر الفضيل، لهذا يبحث الأردنيون عن موعد شهر رمضان 2022 في الأردن، حتى يتم تجهيز أنفسهم ومستلزمات بيوتهم لاستقبال الشهر الفضيل، وهو ما توفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لتوفير عناء البحث عبر محركات البحث للمواطنين في الأردن.

موعد شهر رمضان 2022 في الأردن

ويسعى الأردنيون لمعرفة حلول أول يوم من شهر رمضان المبارك، لكي يتفادوا اللغط الذي يحصل كل عام، فأحيانا توجد دول تصوم في الموعد المحدد، إلا أن دولا أخرى تؤخر الصوم، بدعوى عدم رؤية هلال رمضان.

وفي هذا الشهر الفضيل تزداد صلة الرحم بين الناس، وتنتشر الألفة والمحبة، والتقرب من بعضهم، كما يعم الخير بيوت المواطنين وخاصة الفقراء منهم، بسبب أن أهل الخير يساعدون هؤلاء الفئات لمضاعفة الحصول على الأجر في هذا الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان في الأردن

ويسعى أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، إلى استثمار شهر رمضان في مضاعفة حسناتهم، إذ يتضمن شهر رمضان صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، كما فيه ليلة تعتبر خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، ففي هذه الليلة يعتكف المسلمون في المساجد حتى مطلع الفجر.

ووفق المواقع الفلكية والمختصة، فقد يأتي بمشيئة الله تعالى تحري هلال رمضان 2022 – 1443 يوم رؤية هلال شهر رمضان المُبارك ستكون ممكنة بمشيئة الله في عمّان بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443ه، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في الأردن.