تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك، يزداد البحث في هذه الأيام عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية، لأن نحو 100 ألف مستفيد في قطاع غزة، يعتبرون المبلغ المذكور طوق نجاة لهم في شراء أدنى مستلزمات حياتهم المعيشية، وخاصة أنهم متعطلون عن العمل، ولا دخل لهم ينجيهم من الفقر المدقع من أي جهات أخرى، سوى ما تصرفه لهم اللجنة القطرية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، والأمم المتحدة.

وعند منتصف كل شهر تعمل الجهات ذات العلاقة على الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، لهذا يبدأ المواطنون في البحث عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك، ففي الوضع الطبيعي يحصل على تلك المساعدة النقدية نحو 100 ألف مستفيد، وهو ما تضعه لهم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة منذ منتصف عام 2018 بصرف المساعدات النقدية 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، قد يزيد عدد الأسماء أو ينقص حسب ما ترتئيه الجهات ذات العلاقة، إلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان يمتنع في الكثير من المناسبات عن إدخال أموال المنحة بحجج وذرائع واهية، تهدف إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ ما يقارب من 16 عاما.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

وقد يتم تفعيل رابط المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2022، منتصف الشهر الجاري، أو قد يزيد يومين، وعن آلية صرف المنحة، فإن الأمم المتحدة تولت ذمام الأمور منذ نحو 4 أشهر مضت، وتحديدا بعد أن توقفت بعد العدوان الأخير الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2021، والذي خلف مئات الشهداء وآلاف الإصابات وتدمير المنازل البنية التحتية.

وكانت اللجنة القطرية تعلن عن عدد أسماء المستفيدين من المنحة من خلال تصريح صحفي، وعن آلية وأماكن الصرف، مع أذ الاحتياطات الوقائية لتفادي الإصابة لفيروس كورونا.