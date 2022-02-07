سعر الذهب اليوم في فلسطين

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 7/2/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، كما نقدم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.24 شيكل $58.21

سعر الذهب عيار 22 170.72 شيكل $53.36

اسعار الذهب عيار 21 162.97 شيكل $50.94

اسعار الذهب عيار 18 139.68 شيكل $43.66

سعر الذهب عيار 14 108.64 شيكل $33.96

سعر الذهب عيار 12 93.12 شيكل $29.11

اسعار أوقية الذهب 5,792 شيكل $1,810

اسعار جنيه الذهب 1,304 شيكل $407.50

اسعار كيلو الذهب 186,244 شيكل $58,212

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 فبراير 186.70 163.36 140.03 108.91 93.35

5 فبراير 186.67 163.34 140.00 108.89 93.33

4 فبراير 186.54 163.23 139.91 108.82 93.27

3 فبراير 185.31 162.15 138.99 108.10 92.66

2 فبراير 184.31 161.28 138.24 107.52 92.16

1 فبراير 183.71 160.75 137.79 107.17 91.86

31 يناير 183.98 160.99 137.99 107.32 91.99

30 يناير 184.62 161.55 138.47 107.70 92.31

29 يناير 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

28 يناير 184.09 161.08 138.07 107.39 92.04