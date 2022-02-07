سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
07 فبراير 2022
سعر الذهب اليوم في فلسطين
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 7/2/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، كما نقدم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.24 شيكل $58.21

سعر الذهب عيار 22   170.72 شيكل $53.36

اسعار الذهب عيار 21 162.97 شيكل $50.94

اسعار الذهب عيار 18 139.68 شيكل $43.66

سعر الذهب عيار 14   108.64 شيكل $33.96

سعر الذهب عيار 12   93.12 شيكل  $29.11

اسعار أوقية الذهب      5,792 شيكل  $1,810

اسعار جنيه الذهب      1,304 شيكل  $407.50

اسعار كيلو الذهب      186,244 شيكل       $58,212

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

6 فبراير        186.70       163.36       140.03       108.91       93.35

5 فبراير        186.67       163.34       140.00       108.89       93.33

4 فبراير        186.54       163.23       139.91       108.82       93.27

3 فبراير        185.31       162.15       138.99       108.10       92.66

2 فبراير        184.31       161.28       138.24       107.52       92.16

1 فبراير        183.71       160.75       137.79       107.17       91.86

31 يناير       183.98       160.99       137.99       107.32       91.99

30 يناير       184.62       161.55       138.47       107.70       92.31

29 يناير       184.59       161.52       138.44       107.68       92.29

28 يناير       184.09       161.08       138.07       107.39       92.04

#سعر الذهب #سعر جرام الذهب #سعر الذهب في فلسطين #سعر الذهب في فلسطين اليوم

متعلقات