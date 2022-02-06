الإعلام العبري يشكك بمسؤول ملف الجنود "الإسرائيليين " الأسرى

شكك الإعلام العبري، اليوم الأحد، بدور مسؤول ملف الجنود "الإسرائيليين" يارون بلوم، واصفه بالإهمال، والتقصير بدوره المنوط به في حل قضية الأسرى "الإسرائيليين ".

وقالت القناة 7 العبرية: "رغم مرور 5 سنوات على تولي "يارون بلوم" منصب مسؤول ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى إلا أنه لم يحقق إنجازاً واحداً ".

وأشارت القناة، إلى المبلغ الذي يتقاضاه "بلوم "، قائلة: "ويقبض مسؤول ملف الجنود "الإسرائيليين" يارون بلوم "50 ألف شيكل" شهرياً.

وبين الفينة والأخرى، يحاول الإعلام العبري شغل جبهته الداخلية ببعض الأحاديث التي لا يُلقى لها بال، في محاولة منه لتفويت الرأي العام، وغالباً ما يلجأ الاحتلال إلى تعليق فشله بالملفات الكبيرة ببعض مسؤوليه.