"المجاهدين" تؤكد: خطاب عباس في المجلس المركزي "يكرس حالة الاستفراد والهيمنة"

أكد نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، سالم عطاالله، اليوم الأحد، أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في جلسة المجلس المركزي، "مكرر وجاء ليكرس حالة الاستفراد والهيمنة التي تمارسها قيادة السلطة بعيدة عن الاجماع الوطني".

وقال عطاالله، في بيان لها: إن "عباس يحاول تجديد شرعية المنظمة المتهالكة، والتي انحصرت في فريق يرفض الوحدة والاجماع".

وأضاف أنه "يصر على لغة الاستجداء في طرح قضية شعبنا دولياً متجاهلاً نقاط القوة العظيمة التي يمتلكها شعبنا، ويصر على التمسك بالشرعية الدولية التي أهدرت حقوق شعبنا وكرست الاحتلال على الأرض".

وأوضح عطاالله: إن "هذا الاجتماع غير معتبر سياسياً ولا وطنياً لأنه يفقد أهم ركائز العمل الوطني في هذه المرحلة وعلى رأسها التمثيل الوطني الشامل وتبني استراتيجية تحررية حقيقية".

ودعا إلى تجاوز حالة التفرد السياسي نحو إنشاء مرجعية وطنية فلسطينية شاملة تضم الكل الوطني وتتمسك بالحقوق.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم.