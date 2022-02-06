قناة عبرية: إطلاق نار تجاه مستوطنة "إيتمار" في نابلس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، تعرض مستوطنة "إيتمار" في نابلس شمال الضفة لإطلاق نار من قبل مقاومين.

وقالت القناة 12 العبرية :"إن إطلاق نار استهدف برج عسكري لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب مدينة نابلس".

وزعمت القناة العبرية عدم وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس في أعقاب الإعلان عن عملية إطلاق النار في نابلس.

وكانت قد تعرضت قوات الاحتلال، مساء أمس، لإطلاق نار من قبل مقاومين غرب مدينة جنين المحتلة؛ ما أدى لتضرر آلية عسكرية "اسرائيلية".

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.