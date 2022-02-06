أعنف كارثة جوية عرفتها "إسرائيل": لم ينج أحد

ذكرت مصادر عبرية اليوم الأحد 6/2/2022، عن أعنف كارثة جوية عرفتها "إسرائيل" في عام 1997، والتي قتل فيها 73 جندياً صهيونياً.

في ليلة مظلمة، وطقس عاصف، في عام 1997 إي قبل 25 سنة، حلّق 73 جندي وطاقم جوي إلى قلعة شقيف في لبنان في طائرتي “يسعور” لهدف لم يعلن عنه حتى الآن.

فوق مستوطنة "شائر يشوف"، تغير كل شيء، من على ارتفاع – حوالي 120 متراً، اقتربت طائرات الهليكوبتر من بعضها البعض بسرعة واصطدمت ببعضها البعض، سقطت أحدهم على بعد أمتار قليلة من بيوت "الموشاف".

قائد المروحية الثانية حاول الهبوط اضطرارياً لكن طائرته تحطمت بالقرب من مقبرة “كيبوتس دافنا”.

كان الانفجار يصم الآذان، والنيران ضخمة، قتل كل من كان على متن الطائرات – وكانت أعنف كارثة جوية عرفتها "إسرائيل" على الإطلاق.





