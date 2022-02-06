الأسرى يعلنون النفير العام والتنظيمات تحل نفسها غداً

أعلنت الحركة الأسيرة اليوم الأحد 6/2/2022، النفير العام، بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن تفاهماتها بعد عملية نفق الحرية.

وقال بيان مقتضب من الحركة الأسيرة:"إن إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات التي ابرمت بعد عملية نفق الحرية، و فرض عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها. "

وأعلنت الحركة الاسيرة بكافة أطيافها النفير العام، حيث ستقوم الهيئات التنظيمية بحل نفسها يوم غد الاثنين الموافق 07/02/2022.

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد أحداث نفق الحرية، حيث دخل الأسرى وقتها إضراب عن الطعام، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ تحرير الأسرى من سجن جلبوع.