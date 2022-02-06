اليوم: صرف رواتب موظفي غزة ورام الله

بدأت البنوك اليوم الأحد 6/20/2022، صرف رواتب الموظفين سواء رام الله أو غزة.

وتصرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 80% وحد أدنى 1650شيقل، فيما يصرف رواتب موظفي غزة بنسبة 60% وحد أدنى 1800 شيقل.

فقد أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر يناير بنسبة 60٪ وحد أدنى 1800 شيكل .

وسيتم الصرف اليوم الأحد، عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد وفق إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة كورونا.

فيما أعلنت وزارة المالية، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني، بنسبة 80%، وبحد أدناه 1650 شيقلاً.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء تُؤكد الوزارة أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه عندما تسمح الإمكانيات النقدية اللازمة لذلك.