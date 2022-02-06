ما هو السيناريو الأسوأ الذي تحدث عنه الشخرة جراء ارتفاع إصابات كورونا ..وماذا بشأن قرار الإغلاق ؟

أكد د. كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم الأحد 6/2/2022 ، أن السيناريو الأسوأ الذي نخشاه جراء الأرتفاع الكبير لأعداد الاصابات بفيروس كورونا ، هو ارتفاع أعداد الإدخال للمستشفيات ، وخاصة أن عدد المدخلين لكافة مستشفيات الوطن ارتفعت لـ"269" حالة منهم 106 في العناية المكثفة والباقي على أجهزة التنفس .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم ": "أن هناك مراكز تم أعدادها ؛ ولكن كلما زادت أعداد الإصابات كلما كان هناك صعوبة في التعامل ، وخاصة أن 90% من الحالات الخطيرة والمتوسطة غير مطعمة أو مطعمة جزئياً" .

وتوقع الشخرة: زيادة كبيرة في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين ، وخاصة أن فصل الشتاء بيئة خصبة لانتشار الفيروس ، مطالبة المواطنين بارتداء الكمامة واخد كافة الاجراءات الوقائية .

وبشأن سيناريوهات الإغلاق ، بين الشخرة "لا نتحدث عن إغلاقات في الوقت الحالي ولكن نحن نتحدث عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات إذا ساءت الحالة سيكون السيناريو مفتوح "، موضحاً أن إصابات بين الطلبة كان كبير وقد يكون هناك قرار لتمديد فترة التعليم عن بعد إذا احتاج الأمر .

3051 إصابة بالأمس

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت امس السبت، عن تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7375 حالة تعاف في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في جنين، 3 حالات في نابلس، حالتان في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.