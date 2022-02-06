سبب صرف 80% من رواتب المتقاعدين للسلطة..الحلو يوضح !

قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو اليوم الأحد 6/2/2022 ، أن هيئة التقاعد قامت طوال فترة تقديم خدماتها للموظفين بإدارة اموالها واستثمار خدماتها دون أي مشاكل مالية ، الا ان الازمة المالية طويلة الأمد على السلطة جراء الحصار الخارجي وأموال المقاصة اثر بشكل أساس على رواتب المتقاعدين .

وبين الحلو خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان سبب صرف هيئة التقاعد لـ80% من رواتب المتقاعدين يعود لإعتماد موازنتها بشكل اساسي على اموال الخزينة ، كونها هي المشغل الاساسي لاستثمارات صندوق التقاعد .

وأشار الحلو الى انه وبالرغم من الظروف المالية التي مرت بها السلطة لعام ونصف لم يتم التعامل مع المتقاعدين أسوة بالموظفين ، معرباً عن أمله ان تعدي الازمة المالية قريباً.

وبشأن التساؤلات بما كان يدفعه الموظفين في السابق ، قال ان وزارة المالية هي المشغل الأكبر لتأمين الاشتراكات المالية ، رغم ان حجم الاستثمارات المالية لصندق التقاعد كبيرة ونحن داعم اقتصادي كبير للسلطة .