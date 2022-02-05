الطفل المغربي ريان خارج البئر

نجحت فرق الإنقاذ مساء اليوم السبت في إخراج حياة الطفل المغربي ريان، الذي علق في حفرة لعدة أيام في مدينة شفشاون شمال المغرب.

فيما لم يعرف حقيقة الحالة الصحية للصغير ريان.

وأظهرت بعض الصور والدته منهارة في سيارة الإسعاف، قبل أن تتحرك سيارة الإسعاف إلى مروحية غير معروف وجهتها حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل من البئر وإنعاشه، فيما أوضح صحافي مغربي أن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ لجأت في وقت سابق إلى الحفر اليدوي خوفا من انهيار التربة، بعد أيام من الحفر الآلي.