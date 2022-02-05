مقتل فتاة فلسطينية بإطلاق نار في اللد

قتلت فتاة فلسطينية، الليلة الماضية، جراء تعرضها لإطلاق نار في مدينة اللد بالداخل.

وذكرت مصادر محلية: أن الفتاة لميس أبو لبن (22 عامًا)، أصيبت بجروح بالغة الخطورة، ونقلت إلى مستشفى أساف هاروفيه، إلا أنها توفيت بعد دقائق من وصولها المستشفي.

وقال مصدر طبي "إسرائيلي"، إن الفتاة تعرضت لعدة طلقات نارية أثناء تواجدها في مركبتها.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ظروف الحادثة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني منذ بدء العام الجاري إلى 6 ضحايا.

يأتي ذلك وسط تقاعس وتسبب للمؤسسة الإسرائيلية بتزايد هذه الجرائم، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي لبلدات الداخل.